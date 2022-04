Elf partijen hebben bij de Raad van State bezwaar aangetekend tegen de herontwikkelingsplannen van Paleis Soestdijk. In februari stemde de gemeenteraad van Baarn in met het nieuwe bestemmingsplan. Omwonenden en organisaties vrezen onder meer dat de bijzondere natuur rond het landgoed wordt aangetast.

Eigenaar MeyerBergman Erfgoed Groep wil in de paleistuinen van het voormalige woonpaleis van koningin Juliana en prins Bernhard horeca, een hotel en luxeappartementen bouwen. Er moeten ook meer evenementen komen.

Omwonenden en natuurorganisaties zijn bang dat de bouw van bijna honderd woningen op het landgoed de bijzondere natuur aantast en willen dat de hoogste bestuursrechter de plannen tegenhoudt. Bovendien voelen ze zich genegeerd door het Baarnse gemeentebestuur en hopen ze bij de Raad van State wel gehoor te vinden. Paleis Soestdijk is erfgoed van nationaal belang, vinden veel critici.

Soestdijk maakt deel uit van Natuurnetwerk Nederland (NNN). In dit netwerk mag de natuur niet worden aangetast. Omdat het in de bossen rond het paleis heel lang stil is geweest, leven er allerlei bijzondere diersoorten, zoals de ringslang, de ransuil en de das.



Volgens de partijen die bezwaar maken, hebben de plannen een te grote impact op de natuur en kunnen flora en fauna zich daardoor "niet vrij bewegen". Ze verwachten daarnaast veel verkeers- en geluidsoverlast. Ook de berekening van de stikstofuitstoot en milieuhinder door bewoning klopt niet, zeggen onder meer Natuurmonumenten, Natuur en Milieu Federatie Utrecht en Utrechts Landschap.