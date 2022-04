De Gouden Ganzenveer 2022 gaat naar auteur Nelleke Noordervliet, is zaterdag bekendgemaakt in het programma De Taalstaat op NPO Radio 1. De Nederlandse literatuurprijs wordt uitgereikt aan mensen die veel hebben betekend voor het geschreven woord in de Nederlandse taal.

De Academie De Gouden Ganzenveer eert Noordervliet als "een bijzonder veelzijdig auteur die in alles wat zij schrijft en doet uiterst gewetensvol te werk gaat".

Sinds haar debuut als schrijfster in 1987 heeft zij "een indrukwekkend en succesvol oeuvre geschreven, dat nog altijd springlevend is", aldus de de jury onder voorzitterschap van Jet Bussemaker. "Naast meer dan tien romans gaat het om novellen, verhalen, toneel, essays, non-fictie en columns."

Bovendien draagt ze volgens de jury steevast het belang van de Nederlandse taal en cultuur uit, ook als bestuurder in de culturele wereld, als columniste en als gastschrijfster.

De prijsuitreiking is op maandag 12 september. De Gouden Ganzenveer wordt toegekend aan een persoon of instituut vanwege zijn of haar grote betekenis voor het geschreven en gedrukte woord in de Nederlandse taal.

Eerdere winnaars zijn onder anderen Margot Dijkgraaf, Abdelkader Benali, Ian Buruma, Antjie Krog en Arnon Grunberg.