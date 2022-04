Gouverneur Ron DeSantis van de Amerikaanse staat Florida heeft vrijdag een wet ondertekend die Disney ontdoet van de speciale status die het bedrijf heeft in de stad Orlando. Het entertainmentconcern was tientallen jaren bevoegd om de stad, waar het een resort heeft, te besturen als een lokale regering. Die bevoegdheid wordt nu ingetrokken.

Door de speciale bevoegdheid kon Disney onder meer belasting innen en essentiële publieke diensten, zoals het ophalen van vuilnis en waterzuivering, garanderen in het district waarin Disney World ligt.

De wetswijziging volgt op de veroordeling door Disney van de 'Don't say gay'-wet die in maart werd aangenomen in Florida. Deze wet verbiedt het basisscholen om het in de les over seksuele oriëntatie of genderidentiteit te hebben.

Disney hield zich in eerste instantie op de vlakte over de wet, maar na kritiek sprak het bedrijf, dat ruim 75.000 werknemers in Florida heeft, zich toch uit. Topman Bob Chapek beloofde om de lhbtiq+-gemeenschap te steunen via een donatie van 5 miljoen dollar (omgerekend zo'n 4,6 miljoen euro) aan de Human Rights Campaign en andere organisaties om de rechten van lhbtiq+'ers te beschermen. Ook zei hij met DeSantis in gesprek te gaan en staakte Disney alle politieke donaties in Florida. Eind vorige maand beloofde Disney zich in te zetten om ervoor te zorgen dat de wet wordt herroepen.

Wat het intrekken van de speciale status van Disney in Florida precies voor gevolgen heeft is nog niet bekend. Disney heeft nog niet gereageerd op het besluit van DeSantis.