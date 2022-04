Hans Teeuwen heeft zijn show van vrijdag in het World Forum Theater in Den Haag afgezegd vanwege stemproblemen. Een dag geleden maakte de cabaretier al bekend zijn voorstelling van donderdag, die in hetzelfde theater zou plaatsvinden, te schrappen.

De show van donderdag is verplaatst naar 28 april, de show van vrijdag naar 10 september.

Nou Lekker Dan! is de eerste show van Teeuwen sinds 2016. De komiek stelde zijn tournee in 2020 en 2021 meerdere malen uit, eerst vanwege de coronalockdowns en daarna omdat hij weigerde te spelen als bezoekers zonder coronapas het theater niet in mochten.

Teeuwen is de derde cabaretier in korte tijd die worstelt met stemproblemen. Eerder deze maand moesten Dolf Jansen en Pieter Derks het om die reden laten afweten op de radio en in het theater.