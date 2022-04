Het Amsterdamse theater DeLaMar biedt op 26 april en 4 mei Oekraïense boventiteling aan bij de musical Annie. Oekraïense families kunnen op deze dagen kosteloos het theater bezoeken.

Annie wordt in het Nederlands gespeeld, maar DeLaMar heeft voor de gelegenheid de volledige voorstelling naar het Oekraïens laten vertalen. Deze vertaling wordt tijdens de voorstellingen op 26 april en 4 mei op een scherm boven het podium getoond.



"Oekraïne heeft een rijke theatertraditie", laat directeur Andreas Fleischmann van DeLaMar weten. "We hopen dan ook dat we de families met deze speciale voorstellingen een fijne middag of avond ontspanning aan kunnen bieden."



DeLaMar heeft contact gelegd met verschillende Oekraïense groepen in Amsterdam en roept hiernaast mensen die Oekraïense gezinnen kennen op het theater een berichtje te sturen via hun socialemediakanalen. DeLaMar stelt dan een uitnodiging in het Oekraïens beschikbaar.



In Annie de musical zijn er rollen voor onder anderen Lucretia van der Vloot en Tjebbo Gerritsma.