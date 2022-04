De Oeuvre Musical Award is toegekend aan musicalzangeres en actrice Pia Douwes. Zij neemt de onderscheiding op 28 april in ontvangst, meldt de organisatie van het Musical Awards Gala woensdag. Douwes krijgt de speciale oeuvreprijs omdat zij volgens de jury "Nederlands grootste musicalvedette" is.

Douwes viert dit jaar haar 35-jarig theaterjubileum. Haar eerste rol in Nederland speelde zij in de musical Cats, in het buitenland debuteerde ze in Wenen in Little Shop of Horrors. Sindsdien speelde de actrice in meer dan vijftig producties in binnen- en buitenland.

Zij stond op het podium in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, de VS en Rusland. Tot haar grootste producties behoorden hits als Elisabeth, Billy Elliot, Sunset Boulevard, Cabaret en Chicago.

Douwes speelt dit seizoen in The Prom

Komend seizoen speelt Douwes in de Nederlandse versie van de Broadwayhit The Prom. Zij vertolkt daarin de rol van de gefrustreerde actrice Dee Dee Allen, die in de nadagen van haar carrière hoopt op een late grote glansrol. In de Netflix-verfilming, die een jaar geleden uitkwam, werd de rol gespeeld door Meryl Streep.

De speciale oeuvreprijs is eerder toegekend aan mensen als Andrew Lloyd Webber, Yan Tax, Björn Ulvaeus, Joop van den Ende, Jos Brink, Willem Nijholt, Harry Bannink en Annie M.G. Schmidt. De award wordt niet elk jaar uitgereikt.