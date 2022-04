Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag bij de rechtbank in Alkmaar vier jaar cel geëist tegen de 49-jarige Amsterdammer Henk B. Hij wordt verdacht van de roof van een schilderij van Claude Monet uit het Zaans Museum in Zaandam op 15 augustus vorig jaar. De roof mislukte door ingrijpen van omstanders.

B. ging op de bewuste ochtend in vermomming het museum binnen en haalde met de nodige moeite het werk De Voorzaan en de Westerhem van de Franse impressionist van de muur. Vervolgens vluchtte hij naar buiten, waar een handlanger op een motorscooter op hem stond te wachten.

Medewerkers van het museum en omstanders wisten op de parkeerplaats van het museum te voorkomen dat het tweetal er met het schilderij vandoor ging. De officier van justitie tilde er zwaar aan dat er, toen B. achter op de scooter zat, door zijn mededader een paar schoten zijn gelost om de omstanders af te schrikken.

B. meldde zich ruim een maand later bij de politie. De officier gelooft er niets van dat hij dat deed uit een soort wroeging omdat er een wapen was gebruikt. Volgens de aanklager heeft B. zich eerst schuilgehouden en werd het hem op zeker moment "te heet onder de voeten", omdat hij internationaal gesignaleerd stond.

OM trekt 'criminele schuld' verdachte in twijfel

In de rechtbank beweerde B. dat hij een criminele schuld had en als gevolg daarvan onder druk heeft meegedaan aan de roof. Zijn schuldeisers "gaan over lijken", zei hij.

Namen wilde hij niet noemen. Zij zouden hebben gedreigd een van zijn kinderen iets aan te doen. Volgens de officier neemt B. enerzijds verantwoordelijkheid, maar "zet hij tegelijkertijd zichzelf weg als slachtoffer". Ten onrechte, meende zij, want voor het schuldverhaal ontbreekt ieder hard bewijs.

Bij het bepalen van de strafeis hield de officier rekening met het omvangrijke strafblad van B. Daarop prijkt onder meer een veroordeling voor een eerdere kunstroof.

In 2002 stal B. samen met een medeverdachte twee schilderijen uit het Van Gogh Museum in Amsterdam. De werken doken eind september 2016 op in Italië bij een onderzoek naar de maffia in Napels. B. kreeg in 2005 in hoger beroep drie jaar en twee maanden cel opgelegd voor deze kunstroof.

Nog niet duidelijk of medeverdachte wordt vervolgd

Het OM moet nog beslissen of het een in januari aangehouden medeverdachte vervolgt. Deze uit Purmerend afkomstige man werd na verhoor weer vrijgelaten.

Het schilderij raakte door de roof beschadigd. Het is inmiddels gerestaureerd, maar nog niet teruggehangen in het museum. Het Zaans Museum kocht het doek in 2015 voor circa 1,5 miljoen euro.