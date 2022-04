Het boek Spijt! van Carry Slee wordt tijdens de Week Tegen Pesten in september uitgegeven als stripboek. De tekeningen zijn gemaakt door Ralf van der Hoeven en Ahmad Resh verzorgt het script.

Spijt! werd voor het eerst uitgegeven in 1996 en werd bekroond met diverse prijzen voor boeken voor jongeren. Er werden bijna een miljoen exemplaren verkocht. Het verhaal gaat over scholier Jochem die wordt gepest om zijn figuur.

Het boek werd in 2013 verfilmd. De regie was in handen van Dave Schram en de hoofdrollen werden gespeeld door Stefan Collier, Robin Boissevain en Dorus Witte. Het verhaal was ook als musical te zien.