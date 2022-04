Viggo Waas voelt zich weer goed nadat hij een jaar geleden werd getroffen door een herseninfarct en is nu bezig de ervaring te verwerken in een boek. In gesprek met De Telegraaf vertelt de acteur dat hij er eerder niet klaar voor was er echt over te praten.

Het afgelopen jaar heeft Waas (59) weinig verteld over de herseninfarct die hem in maart 2021 trof. "Omdat ik er pas echt dieper over ga praten als ik er zelf klaar voor ben. En dus ook in het boek. Ik hoop dat anderen daar iets aan kunnen hebben."

Waas is nog niet helemaal de oude en zegt dat hij nu op "95 procent" zit van hoe hij zich eerder voelde. "Die laatste paar procenten zijn een beetje moeilijk te vangen en verbeteren. Daarvoor moet je echt de tijd z’n werk laten doen. Zo vind ik zelf dat ik nog een beetje een probleem heb met praten, maar ik kan daar gelukkig goed mee omgaan.”

Dat hij gezond eet en veel sport heeft geholpen. Hij denkt dat dat ook de reden is dat mensen hem altijd jonger schatten, terwijl hij binnenkort toch echt zijn zestigste verjaardag viert. "Ondertussen blijf je wel gewoon ouder worden. Misschien word ik zestig geschat als ik zeventig word en zeventig als ik tachtig word. Je moet gewoon accepteren dat je er steeds weer een jaartje bij krijgt en proberen gezond te blijven. Bovendien, jonger lijken is van generlei belang.”