De musical Dagboek van een Herdershond is met enkele weken verlengd. De productie van Albert Verlinde en Toneelgroep Maastricht is nu tot en met 17 juli in MECC Maastricht te zien.

De musical zou eigenlijk alleen in mei en juni spelen. "Vooraf zet je in op twee maanden en hoop je dat het publiek naar Maastricht wil komen voor een fantastische voorstelling. Zelf hebben we er alle vertrouwen in gehad omdat we met een geweldige cast een prachtig verhaal laten zien. Niet alleen voor Limburgers, maar voor mensen uit heel Nederland", aldus Servé Hermans van Toneelgroep Maastricht en producent Albert Verlinde.

Dagboek van een Herdershond is gebaseerd op de gelijknamige tv-serie uit de jaren zeventig. Het verhaal gaat over de jonge kapelaan Erik Odekerke die in 1914 toetreedt tot een gelovige gemeenschap in Geleen, een klein Limburgs landbouwdorp dat geregeerd wordt door de notaris, de herenboer en de pastoor. Door de opkomst van steenkolenmijnen in Limburg komt het rijke roomse leven steeds meer onder druk te staan.

De hoofdrollen worden gespeeld door Angela Schijf, William Spaaij, Joes Brauers, Suzan Seegers, Nandi van Beurden en Anne-Mieke Ruyten.