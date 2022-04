De musical Les Misérables keert in maart 2023 terug in Nederland. Onder anderen Milan van Waardenburg (Jean Valjean), Freek Bartels (Javert) en Vajèn van den Bosch (Eponine) spelen de hoofdrollen in de voorstelling, die op 5 maart 2023 zijn première beleeft in Koninklijk Theater Carré.

De voorstellingen vinden plaats van 1 tot en met 19 maart 2023. Mogelijk toert de musical daarna nog door andere theaters.

Ook Ellen Pieters (Madame Thénardier), Channah Hewitt (Fantine), Mark Roy Luykx (Enjolras) en Sem Gerritsma (Cosette) hebben rollen in Les Misérables, gebaseerd op het verhaal van de Franse schrijver Victor Hugo.

Het gaat om een nieuwe versie van de musical, geproduceerd door Cameron Mackintosh. Hij is ook nauw betrokken bij de Nederlandstalige productie. Nederland is een van de eerste landen buiten Engeland waar deze nieuwe versie te zien is. Het gaat om een van de grootste musicalproducties in Nederland tot dusver. Er zullen minimaal vijftien trailers nodig zijn om het decor vanuit Engeland naar Amsterdam te vervoeren.

Les Misérables ging in 1991 in première in het Amsterdamse Carré en in het Circustheater in Scheveningen, met in de hoofdrollen onder meer Henk Poort, Ernst Daniël Smid en Paul de Leeuw. In 2008 werd een nieuwe productie opgevoerd met onder anderen René van Kooten, Jamai Loman en Carlo Boszhard.

In VK langstlopende musical ooit

Ook Freek Bartels, nu te zien als Javert, was in de 2008-versie te zien als Enjolras. Beide keren was Joop van den Ende bij de musical betrokken als producent. Ruud de Graaf en Hans Cornelissen zijn ditmaal de producenten, in samenwerking met speciaal adviseur Erwin van Lambaart.

Les Misérables draait om Jean Valjean, die na negentien jaar gevangenschap voorwaardelijk vrijkomt en een nieuwe identiteit aanneemt. Hiermee overtreedt hij de voorwaarden. Politie-inspecteur Javert ontdekt Valjeans nieuwe identiteit en maakt het zijn missie om hem te arresteren.

In het VK is de voorstelling de langstlopende musical ooit. Ook de Broadwayversie werd een succes en won meerdere Tony Awards. Bekende liedjes uit de show zijn I Dreamed A Dream en On My Own.