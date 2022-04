Dichter Gershwin Bonevacia en auteurs Chinouk Thijssen en Daan Heerma van Voss verzorgen dit jaar met z'n drieën het Jeugdboekenweekgeschenk.

Zij leveren alle drie een bijdrage aan 3PAK, het gratis geschenk dat boekwinkels uitdelen tijdens de Boekenweek van Jongeren. Die is dit jaar van 16 tot en met 25 september, laat boekenkoepel CPNB dinsdag weten.

Het is de eerste keer dat een dichter meewerkt aan 3PAK. Twee keer eerder stond er al een graphic novel in.

Heerma van Voss debuteerde in 2010 met de roman Een zondagsman. In 2020 verscheen Coronakronieken. Zijn nieuwste boek is het autobiografische De bange mens. Thijssen schrijft zeer populaire youngadultthrillers, zoals Truth or Dance en Break a leg.

Bonevacia is dichter en spokenwordartiest. Tot januari 2022 was hij stadsdichter van Amsterdam en schreef hij maandelijks een gedicht in Het Parool. In 2021 verscheen zijn dichtbundel Toen ik klein was, was ik niet bang.

Boekwinkels, bibliotheken en scholen geven tijdens de Boekenweek van Jongeren ruim 100.000 exemplaren van 3PAK gratis weg aan leerlingen in de bovenbouw. Naast de fysieke editie wordt 3PAK ook aangeboden als e-book en als luisterboek.