De afscheidstournee van Youp van 't Hek gaat drie maanden langer duren dan gepland. Dat vertelde de cabaretier maandagavond in De Avondshow met Arjen Lubach.

Van 't Hek begon in oktober 2021 met de tournee van De Laatste Ronde, zijn laatste theaterprogramma ooit.



Het was de planning dat hij eind februari 2024 de laatste voorstelling zou spelen in Theater Carré in Amsterdam, op zijn zeventigste verjaardag. Maar door corona vielen tientallen voorstellingen uit die hij gaat inhalen in de drie extra maanden.

Tijdens De Laatste Ronde bezoekt de komiek alle theaters waar hij de afgelopen halve eeuw gespeeld heeft.

De succesvolle cabaretier begon zijn carrière met het gezelschap Cabaret Nar, waarmee hij tussen 1973 en 1983 een aantal shows maakte. Daarna volgde een succesvolle solocarrière. Hij maakte inmiddels 28 voorstellingen, waaronder tien oudejaarsconferences.