De Britse schrijver Henry Patterson, beter bekend onder pseudoniem Jack Higgins, is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn uitgever bevestigd aan Britse media. Zijn bekendste werk is The Eagle Has Landed, over een fictief complot om de Britse premier Winston Churchill te ontvoeren tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Patterson schreef 85 boeken waarvan er wereldwijd meer dan 250 miljoen zijn verkocht. Ze zijn vertaald in zestig talen. The Eagle Has Landed werd in 1976 verfilmd met in de hoofdrollen Robert Duvall, Donald Sutherland en Michael Caine.

Patterson werd in 1929 geboren in Newcastle en groeide op in Belfast. Nadat zijn moeder hertrouwde verhuisde hij naar Leeds. Hij ging twee jaar in militaire dienst, rondde een studie tot leraar af en begon met het schrijven van romans. In 1959 verscheen zijn eerste boek, Sad Wind From The Sea. Zijn laatste werk, The Midnight Bell, werd in 2017 gepubliceerd.

Patterson stierf in Jersey, omringd door zijn familie, laat zijn uitgever in een verklaring weten.