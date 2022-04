Na het succes van Ik ga leven verschijnen er meerdere vertalingen en een film van Lale Güls autobiografische roman. De aandacht voor haar boek zorgt mogelijk voor nieuwe bedreigingen aan het adres van de 24-jarige auteur en daarom overweegt Gül tijdelijk naar het buitenland te verhuizen, vertelt ze aan NU.nl.

"Ik krijg nog steeds bedreigingen en heb ook zorgen om wat er gebeurt als de vertalingen van Ik ga leven zijn uitgekomen", vertelt Gül. "Daarom denk ik erover om een tijdje naar het buitenland te gaan en daar te schrijven."

"Op 10 april komt de Duitse versie uit, in Duitsland is een grote Turkse gemeenschap die misschien wel boze berichten gaat sturen. Dan komen ook nog de Franse en Engelse vertaling eraan en de film, dus dat maakt mogelijk weer nieuwe dingen los. Veel mensen ervaren het als belediging van geloof en vinden dat ik een soort gevaar ben en andere meisjes kan beïnvloeden."

In Ik ga leven schrijft Gül over haar jeugd in het Amsterdamse stadsdeel West. Ze groeide op in een conservatief moslimgezin en als meisje werd haar veel verboden. Het boek kwam haar op ernstige bedreigingen uit streng-islamitische kringen te staan. De negentienjarige Oguz Ö. zat vast, omdat hij Gül met de dood heeft bedreigd. Hij is inmiddels weer vrij.

'Schrijven gaat gepaard met hoge prijs'

Gül zegt er vaak aan te hebben gedacht om met het schrijversvak te stoppen. "Ik kon ervoor kiezen om na mijn eerste boek in de vergetelheid te raken en een andere baan te vinden. Maar dit is wat ik wil doen, zeker omdat ik merk dat mijn boek veel losmaakt en ik dagelijks berichten krijg van mensen in eenzelfde soort situatie."

"Dat is zo'n enorme drijfveer en brandstof om door te gaan. Het is veel te belangrijk en ik vind het leuk om hiermee bezig te zijn. Het geeft zoveel voldoening om te schrijven en om mijn mening te geven in columns en op televisie. Dat geeft me energie die ik nergens anders uit kan halen. Helaas gaat dat gepaard met een hoge prijs die ik daarvoor moet betalen. Ik heb altijd beveiliging bij me."

Gül won in november 2021 de NS Publieksprijs voor haar debuutroman. Het is nog niet bekend wanneer het vervolg of de verfilming verschijnt.