Een crush op je basisschoolleraar, buurjongen of Katja Schuurman: iedereen heeft wel een eerste liefde gehad. Het onderwerp is talloze keren beschreven in boeken en het is dit jaar dan ook het thema van de Boekenweek, die zaterdag van start gaat. NU.nl vraagt schrijvers Lale Gül, Arthur Japin en Philip Huff, die alle drie schreven over hun eerste liefde, naar hun kijk op dit onderwerp.

Lale Gül (24, foto) schreef de autobiografische debuutroman Ik ga leven, waarin ze vertelt over haar jeugd in een streng islamitisch gezin. Ook schreef ze over haar eerste liefde, een Nederlandse jongen.

"In mijn boek beschrijf ik de kant dat de liefde of relatie an sich goed is, maar dat de omstandigheden het moeilijk maken of zelfs kapotmaken. Zulke verhalen over problemen rond cultuur en afkomst kom je bij de gemiddelde Nederlander niet meer tegen. Dan maakt het vaak niet uit tot welke familie je behoort."

"Ik was smoorverliefd op een Nederlandse jongen uit Den Haag en hij ook op mij. Maar we konden niet samen slapen of op vakantie: dat soort dingen moest altijd stiekem. Ik moest dus veel liegen en ervaarde druk vanuit mijn familie, die me niet geloofde. Maar ook vanuit zijn familie, die zich afvroeg waarom hij niet werd geaccepteerd. Al bij mijn eerste liefde moest ik keuzes maken: is deze liefde het waard om mijn familie ervoor op te offeren? Ik kon door de stress die me dit opleverde nauwelijks van de liefde genieten. We hebben dit uiteindelijk drie jaar volgehouden."

"Ik had mijn ex niet over het boek verteld. Dus toen het twee jaar na het einde van onze relatie uitkwam, viel dat rauw op zijn dak. Ik heb geprobeerd zo goed mogelijk uit te leggen waarom ik het heb geschreven - niet als liefdesverklaring, maar een beschrijving van de toestand zoals het was. Het boek heeft veel losgemaakt, want nog steeds krijg ik dagelijks berichten van mensen die ook in zo'n situatie zitten of iemand kennen die daarmee te maken heeft."

"Inmiddels kijk ik, door het leven dat ik achter me heb liggen, anders tegen de liefde aan. Ik ben niet meer in de zevende hemel en veel nuchterder. Ik denk eerst met mijn hoofd en dan pas met mijn hart. Ik ga mezelf voor niemand meer aanpassen. Dat zal ook terugkomen in mijn volgende boek."

Philip Huff. Philip Huff. Foto: BrunoPress

Philip Huff (37) schreef de autobiografische roman Wat je van bloed weet, die gaat over zijn jeugd in een gewelddadig gezin en ook over zijn eerste liefde. Het boek stond op de eerste positie in de bestsellerlijst.

"Eigenlijk gaan al mijn boeken, van Dagen van gras tot Wat je van bloed weet, over de liefde in platonische en romantische zin. Liefde wordt vaak geromantiseerd, maar ik probeer te laten zien dat de liefde vaak hard werken is en dat er ook egoïsme bij komt kijken. Gister was ik bij een boekenclub waar Wat je van bloed weet werd gelezen en een van de aanwezigen zei dat ik zowel de mooie als de lelijke kanten van de liefde laat zien. Niet alleen de Instagram-kant.

Mijn boeken probeer ik met een bepaalde autoriteit te schrijven, maar ik heb natuurlijk alleen autoriteit over mijn eigen leven. Mijn eigen ervaring met de liefde gaat niet alleen over ontbijtjes op bed en mooie oorlelletjes. Ik probeer altijd helder en eerlijk te zijn. En ik laat zien dat liefde ook levensreddend kan zijn, zoals in Wat je van bloed weet. De liefde van iemand voor jou kan zoveel verschil maken hoe je jezelf ziet en wat je jezelf gunt. Het kan helen, maar ook mensen kwetsen.

Bij het schrijven over de liefde bestaan er eigenlijk geen clichés, want als je erg verliefd bent, dan denk je zelf ook in dat soort clichés. Een liefdesliedje van Ed Sheeran van drie minuten is wat eenzijdiger, maar niet verkeerd. Maar als schrijver probeer ik ook de pijn van de liefde te pakken."

Favoriete liefdesverhalen Philip Huff: "James Salter is met Light Years een mooie verkenner van allebei die kanten. Mijn favoriete verhalenbundel over de liefde is van de Ierse schrijver John McGahern. Hij schrijft heel mooi over de tinteling van de eerste liefde. Dat eerste weekend samen, die eerste vlinders, dat kan hij fantastisch."

Lale Gül: "Komt een vrouw bij de dokter, over een man die vreemdgaat als zijn vrouw wordt gediagnosticeerd met borstkanker, vond ik heel confronterend. Veel mensen waren na het lezen boos op Kluun, maar het is eigenlijk ook knap dat hij daar zo eerlijk over is geweest. Ook dat is een kant van de liefde. Hersenschimmen van Bernlef, over een vrouw die zorgt voor haar dementerende man, vind ik ook heel mooi. Een van de meest pijnlijke verhalen die ik heb gelezen. Een belichaming van de belofte die je doet bij je huwelijk: tot de dood ons scheidt en er onvoorwaardelijk voor iemand zijn."

Arthur Japin. Arthur Japin. Foto: BrunoPress

Arthur Japin (65), schrijver van bestsellers als Een schitterend gebrek (2003) en Mrs. Degas (2020). Volgens het Nederlands publiek heeft Japin de mooiste liefdeszin uit de Nederlandse literatuur geschreven.

"Het is heel erg leuk dat die eer een zin van mij ten deel is gevallen, maar het is natuurlijk zeer betrekkelijk. Ik heb zinnen geschreven die eigenlijk mooier waren, beter liepen, verrassender zijn, maar ik denk dat mensen vooral de kern herkennen, de liefdesboodschap, en dat is misschien ook wel belangrijker.

Lex, met wie ik nog steeds samen ben, was mijn eerste liefde. Eigenlijk gaat die winnende zin uit Een schitterend gebrek over hem. Hij zag meer in mij dan ik wist dat er te zien was. Zijn vertrouwen in mij vormde de basis voor mijn leven. Zonder hem had ik het in het leven nooit gered en was ik ook niet gaan schrijven. Vele jaren later leidde Lex De Arbeiderspers. In die zin valt het Boekenweek-thema vrijwel met mij samen. Ik denk niet dat veel schrijvers kunnen zeggen dat hun uitgever ook hun eerste liefde was.

Zodra je in een mensenleven duikt, zoals ik doe in dat van mijn historische personages, stuit je op de liefde. Die is altijd weer allesbepalend. Liefde is een taal die iedereen spreekt, dus als schrijver is het een belangrijk middel van communicatie.

Als schrijver kun je niet anders dan uit je eigen ervaringen putten, dus ja, her en der zit er van alles van mijzelf in mijn boeken verstopt. Niemand hoeft te weten wat en waar precies. Hoe ver een figuur ook van je afstaat, het is die eenvoudige menselijke drijfveer, die de liefde is, die garandeert dat je in verbinding blijft met je romanpersonage."