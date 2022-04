"Dit is het enige wat telt, lieverd, dat iemand meer in je ziet dan je wist dat er te zien was" is de mooiste liefdeszin van Nederland. De zin staat in de roman Een schitterend gebrek van Arthur Japin en is gekozen via een peiling van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).

De winnende zin werd dinsdagavond onthuld in het radioprogramma Met het Oog op Morgen op NPO Radio 1. In de aanloop naar de Boekenweek had CPNB alle genodigden van het Boekenbal gevraagd "om hun mooiste zin uit de Nederlandstalige literatuur met ons te delen", zegt CPNB-directeur Eveline Aendekerk.

"We zijn overweldigd door de reacties. Niet alleen door het aantal, maar ook door de gemaakte keuzes: van Arthur Japin tot Anne Frank, en van Harry Mulisch tot het eeuwenoude Hebban olla vogala. Ons comité dat van al deze romantische zinnen een top tien moest weten te maken, heeft het niet makkelijk gehad!"

Met het Boekenbal wordt vrijdag in de Amsterdamse Escape de 87e editie van het Boekenweek afgetrapt. Die duurt tot en met maandag 18 april (Tweede Paasdag). Het thema van de Boekenweek is Eerste liefde.