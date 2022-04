Taron Egerton zal niet langer zijn rol in het toneelstuk Cock in het Londense theaterdistrict West End vertolken. De acteur, die eerder tijdens een uitvoering van het stuk onwel werd, zal om privéredenen niet meer het podium op gaan.

Egerton zakte in maart tijdens een voorstelling in elkaar. Na afloop van de show liet hij weten dat het goed met hem ging, al was het naar eigen zeggen wel slecht voor zijn ego. Twee weken later viel hij opnieuw uit. Dit keer omdat hij besmet was geraakt met het coronavirus.

In een verklaring laat de theatershow zaterdag weten dat understudy (doublure) Joel Harper-Jackson de rol van Egerton in het stuk tot het einde van de reeks voorstellingen zal vertolken. Waarom Egerton, die ook in de Kingsman-films en de Elton John-biopic Rocketman te zien was, stopt is niet bekend.

Cock vertelt het verhaal van John, een homoseksuele man die een relatie heeft met M (gespeeld door Egerton). Na zeven jaar besluit het stel een break te nemen en komt een eventuele verzoening in gevaar wanneer John de vrouw van zijn dromen lijkt te ontmoeten.