Schrijver Brandon Sanderson heeft via crowdfundingplatform Kickstarter een recordbedrag opgehaald nadat hij het publiek had gevraagd om een miljoen dollar (zo'n 900.000 euro) om zijn werk te kunnen publiceren. Dat werd uiteindelijk 41,7 miljoen dollar (ruim 37 miljoen euro), het grootste bedrag dat ooit is opgehaald via Kickstarter.

De Amerikaan Sanderson behaalde het bedrag na dertig dagen. Hij overtrof daarmee de vorige recordhouder smartwatch-bedrijf Pebble Technology in 2015, volgens een bericht op CNBC.

Toen werd 20,3 miljoen dollar (ruim achttien miljoen euro) bij elkaar gebracht.



Een miljoen had hij al na ruim een half uur bij elkaar. Nu Sandersons project succesvol is gefinancierd, berekent Kickstarter een vergoeding van 5 procent, ofwel meer dan twee miljoen dollar (1,8 miljoen euro).



Sanderson is een gevestigde naam in het sciencefiction- en fantasygenre en heeft sinds 2005 meer dan vijftig boeken gepubliceerd. Maar hij is vooral bekend vanwege het creëren van het fictieve universum Cosmere, waarin zijn meeste romans zich afspelen.



Het was de tweede keer dat de auteur zich tot Kickstarter wendde om zijn werk te publiceren. In 2020 wist hij al 6,7 miljoen dollar binnen te halen (zo'n zes miljoen euro) om een ​​in leer gebonden tiende verjaardagseditie van zijn roman The Way of Kings te publiceren.



De crowdfundingcampagne fungeert als een voorbestellingsplatform, waardoor Sanderson beter kan inschatten hoeveel mensen geïnteresseerd zijn in het kopen van zijn werk. Degenen die deze nieuwe campagne steunden, krijgen vanaf januari 2023 toegang tot nieuwe titels als digitale e-books, audioboeken of fysieke kopieën op basis van hun donatieniveau.