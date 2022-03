De Belgische theatermaker en kunstenaar Jan Fabre hangt een celstraf van drie jaar boven het hoofd voor aanranding, ongewenste intimiteiten en wangedrag tegen dansers en andere medewerkers.

Die straf verdient hij voor een "oneindige lijst" misdragingen, zegt het Belgische Openbaar Ministerie (OM). Fabre zou geen enkel besef tonen van wat hij heeft aangericht. De zaak loopt al 3,5 jaar en het proces werd vorig jaar september aangekondigd.

De zaak werd even na de opkomst van de #metoo-beweging in gang gezet toen twintig voormalige leden van Troubleyn, het gezelschap van Fabre, een open brief stuurden. Zij vertelden over een werkvloer waar machtsmisbruik aan de orde van de dag was, met pesterijen, tirades, vernederingen en afgedwongen seks. De getuigenissen bestrijken tientallen jaren.

Het OM acht onder meer bewezen dat Fabre een vrouwelijke medewerker heeft aangerand. Omdat hij haar leidinggevende was, rekent justitie hem dat extra aan. De twaalf jonge slachtoffers "betalen al jaren de prijs voor het gedrag van de beklaagde".