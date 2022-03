Cabaretière, zangeres, presentatrice en schrijfster Lisa Loeb wint dit jaar de Mensa Fonds Impact Award. Ze ontvangt deze 'hoogbegaafdenprijs' omdat ze "met humor en openheid onderwerpen als de positie van (slimme) vrouwen en geestelijke gezondheid" bespreekbaar maakt.

Loeb was in 2021 de winnares van tv-programma De slimste mens. "Daarin merkte zij dat slim zijn voor vrouwen niet vanzelfsprekend is", meldt de jury. Ze krijgt met de Impact Award waardering voor de open manier waarop ze daarmee omging in het programma.



De cabaretière hoopt een goede ambassadeur voor hoogbegaafden en vooral hoogbegaafde vrouwen te zijn. Ze zegt "dankbaar en vereerd" te zijn.

De Impact Award wordt zondag 10 april uitgereikt in De Balie in Amsterdam. De prijs is twee keer eerder uitgereikt. De vorige edities wonnen presentator Diederik Jekel en hoogleraar en tegenwoordig minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf.

Het Mensa Fonds reikt de prijs uit aan mensen of organisaties die het verschil maken met of voor hoogbegaafden.