Het door Arjen Lubach bedachte woord fabeltjesfuik is een van de tienduizend nieuwe woorden in de nieuwe editie van het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal.

Lubach introduceerde het woord voor het verschijnsel dat gebruikers van sociale media die geïnteresseerd zijn in complotten ook steeds meer berichten over complotten aangeboden krijgen en daardoor in een 'fabeltjesfuik' belanden.

De zestiende editie van Van Dale werd dinsdag gepresenteerd in Den Haag. Bij de publicatie van een nieuwe papieren editie wordt duidelijk welke woorden in aanmerking zijn gekomen voor een blijvende plek. Van Dale houdt altijd een online versie bij, maar daar staan ook wel "eendagsvliegen" in die te licht zijn voor het monumentale boekwerk Dikke Van Dale.

"Nieuwe woorden hangen sterk samen met maatschappelijke of technologische ontwikkelingen en politieke of economische trends. Ze laten daarmee zien wat er in de samenleving speelt en hoe die verandert", zegt de uitgever. "Thema's als klimaat en duurzaamheid leverden woorden op als deelscooter, geo-engineering en klimaatrobuust."

Nieuwe woorden in het woordenboek zijn die rond inclusie en diversiteit, zoals non-binair, regenbooggemeenschap en transactivisme. Vanuit de politiek komen cancelcultuur, identiteitspolitiek en trumpisme en vanuit sociale media doxen, influencer, feitenvrij en hoodvlog.