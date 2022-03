Jandino Asporaat gaat in april weer op tournee en trekt door Nederland met zijn solovoorstelling Perspectief. Dat heeft producent Het Huis van Asporaat woensdag bekendgemaakt. De verkoop van tickets voor de tour gaat donderdag van start.

Het thema van zijn nieuwe show is dat onderwerpen altijd vanuit verschillende perspectieven kunnen worden bekeken.

De komiek stelt met klem dat het "juist in deze wereld nodig is om dingen af en toe vanuit een ander perspectief te bekijken". "De waarheid ligt immers besloten in het oog van de toeschouwer, dat is dan wel vanuit welke hoek je het bekijkt natuurlijk."

Asporaat was een van de artiesten die in de afgelopen twee jaar niet wilden toeren vanwege de coronarestricties. Hij schrapte een tournee uit boosheid over de coronapas die theaterbezoekers moesten tonen voordat ze naar binnen mochten. De cabaretier zei "niet te willen meewerken aan een tweedeling in de samenleving".