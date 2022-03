Het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt gaat vanaf mei een jaar lang op tournee langs twaalf musea in alle Nederlandse provincies. De eerste stop is in het Fries Museum, daarna volgen onder meer het Centraal Museum in Utrecht (juni), het Drents Museum in Assen (augustus), en het Mauritshuis in Den Haag (november).

Het Groninger Museum is in april 2023 de laatste bestemming voordat het doek permanent naar het Rijksmuseum in Amsterdam verhuist.

"Om zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om De Vaandeldrager te kunnen zien, ligt het in de bedoeling dat elk museum ten minste één dag gratis toegang aanbiedt", laat het Rijksmuseum weten. Het schilderij uit de Gouden Eeuw wordt "in elk museum in eigen context gepresenteerd" en er komt lesmateriaal over voor het primair en voortgezet onderwijs.

De Nederlandse Staat trok 150 miljoen euro uit voor de aankoop van het zelfportret van Rembrandt. Het werk werd overgenomen van de steenrijke familie Rothschild. De Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum droegen 25 miljoen bij. In februari arriveerde het werk in Nederland, waar het werd ondergebracht in het restauratieatelier van het Rijksmuseum.

De aankoop kon politiek op lauw enthousiasme rekenen. Veel partijen vonden de timing slecht. De cultuursector kampt met grote problemen door de coronapandemie. Veel Kamerleden vonden het onverteerbaar dat het kabinet juist op dat moment zo veel geld voor één werk uittrok.