Het Boekenbal, de traditionele opening van de Boekenweek, keert na een jaar van afwezigheid terug. Het feest op 8 april wijkt dit keer uit naar nachtclub Escape aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Normaliter wordt het evenement gehouden in het Internationaal Theater Amsterdam (Stadsschouwburg).

De 87e Boekenweek is van 9 tot en met 18 april. Dat is later dan normaal, want eigenlijk zou het evenement in maart plaatsvinden. Door de onzekere situatie rond het coronavirus besloot de organisatie het een maand te verplaatsen. Internationaal Theater Amsterdam was echter niet beschikbaar op de gewenste nieuwe datum.

Directeur Eveline Aendekerk van organisator Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) verwacht dat het Boekenbal "een groot feest" wordt, "waar we het boek en het leven zelf vieren". "Na de moeizame coronaperiode is het boekenvak klaar voor een feestje."

De stichting doneert 5 euro per Boekenbal-bezoeker aan Giro555 voor Oekraïne. "Het is juist onder deze omstandigheden van het grootste belang om de vrijheid en het leven te vieren", aldus Aendekerk. "Boeken spelen daarbij een belangrijke rol: de letteren als tegengif, uitermate geschikt om bruggen te slaan en je in de ander te verdiepen."