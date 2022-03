Een verdwaalde Van Gogh of een Rubens die op zolder ligt verkopen aan een buitenlandse partij: als het aan een adviescommissie ligt, gebeurt dit niet meer - in ieder geval niet makkelijk. Mensen die kunst van Nederlandse makers willen verkopen, zouden eerst toestemming moeten vragen aan een adviescommissie.

De NOS voert een krijttekening van Peter Paul Rubens die prinses Christina in haar privébezit had als voorbeeld aan. In 2019 verkocht ze het werk van de Nederlandse schilder voor ruim 6 miljoen euro op een veiling in New York. Nederlandse musea reageerden verontwaardigd: ze vonden dat de jongste zus van prinses Beatrix had moeten vragen of de musea interesse hadden in het werk.

Een dergelijk scenario moet in de toekomst voorkomen worden, vindt de Commissie Collectie Nederland, die is ingesteld door de Raad voor Cultuur. Momenteel is er alleen een register met daarin 161 beschermde kunst- en cultuurgoederen en -verzamelingen, die eigendom zijn van particulieren. Die mogen niet zomaar verkocht worden. Stukken die niet op die lijst staan, mogen dat wel.

Het register moet komen te vervallen en in plaats daarvan moet er een nationaal systeem komen dat per cultuurgoed bekijkt of het mag worden verkocht. De stukken moeten wel een bepaalde 'leeftijd' en waarde hebben. Kunst uit het beschermregister zou in de loop der jaren opnieuw beoordeeld moeten worden.

Foto: ANP

Kunsteigenaren die hun werk willen verkopen of uitlenen, moeten dan eerst een vergunningsaanvraag indienen. Een adviescommissie zal een besluit vellen aan de hand van vastgelegde criteria. Over welke criteria dat zijn, doet de Commissie Collectie vooralsnog geen uitspraken. Het is niet bekend of die nog moeten worden vastgelegd.

Als er toestemming wordt verleend om het werk te verkopen of uit te lenen aan het buitenland, is het volgens de Commissie Collectie ook van nut als de stukken een paspoort krijgen. Daarmee kunnen ze tien jaar binnen de EU reizen en eventueel verhandeld worden. En ze kunnen niet meer 'verdwaald' raken: de locatie van de werken kan dan worden opgespoord.

Sybrand van Haersma Buma, de voorzitter van de Commissie Collectie, zegt in het NOS Journaal dat het nationale systeem tot gevolg kan hebben dat de overheid vaker de portemonnee trekt om belangrijk werk aan te kopen. Bijvoorbeeld als er geen uitvoervergunning wordt verleend, of als andere Nederlandse partijen het niet kunnen kopen. Denk aan een aankoop als die van De Vaandeldrager van Rembrandt van Rijn, waar maar liefst 175 miljoen euro voor werd neergeteld.

Het advies Onvervangbaar & Onmisbaar - naar een dynamisch beschermingsmodel voor de Collectie Nederland is maandag aangeboden aan staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media). Het is niet bekend wanneer wordt besloten of het advies overgenomen wordt.