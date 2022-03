Pamela Anderson maakt dit voorjaar haar Broadwaydebuut als Roxie Hart in de langlopende musical Chicago. De producenten van Chicago hebben dat maandag aangekondigd, zo melden Amerikaanse media.

De voormalige ster van Baywatch en Home Improvement betreedt het podium in Broadway's Ambassador Theatre in New York op dinsdag 12 april. Ze speelt acht weken de rol van Roxie Hart.

De musical werd in 1975 gecreëerd, maakte in 1996 een comeback en vierde onlangs zijn 25-jarig jubileum op de planken. In de originele uitvoering van Chicago in 1975 werd de rol van Roxie Hart gespeeld door Gwen Verdon, terwijl Renée Zellweger het personage vertolkte in de film uit 2002.

"Ik ben altijd een groot fan geweest van het werk van Bob Fosse en Gwen Verdon, die aan de wieg stonden van Chicago", zegt Anderson in een verklaring. "Roxie Hart spelen is een droom die in vervulling is gegaan." Roxie Hart is een huisvrouw en danseres die een man vermoordt met wie ze een verhouding heeft en daardoor beroemd wordt.

Vorige week kondigde Netflix aan dat er een nieuwe documentaire over Anderson in de maak is. Recent kwam de serie Pam & Tommy uit, waarin Anderson wordt geportretteerd door Lily James.