Een Harry Potter-boek dat voor slechts 50 pence (ongeveer 60 eurocent) werd gekocht in een boekwinkel in Manchester, kan mogelijk een paar duizend pond opleveren.

Volgens de BBC gaat het om een zeldzame uitgave uit 1997. De hardcovereditie van het eerste Harry Potter-deel, Harry Potter and the Philosopher's Stone, stamt uit 1997 en is een van de vijfhonderd uitgaven met harde omslag van de eerste druk. Dit exemplaar is wel wat gehavend en bevat bovendien tekeningen die waarschijnlijk door een jonge lezer zijn gemaakt.



Het boek wordt woensdag in Staffordshire geveild. De richtprijs ligt op 2.000 tot 3.000 pond (zo'n 2.400 tot 3.600 euro). Tegelijkertijd gaat ook een bijna helemaal nieuw en origineel exemplaar van het eerste Harry Potter-boek onder de hamer. Naar verwachting zal deze eerste druk tussen de 40.000 en 60.000 pond opleveren.

In december werd er ook een bijna in perfecte staat verkerende eerste uitgave van het eerste Harry Potter-boek geveild. Dit exemplaar bracht toen een recordbedrag van meer dan 350.000 pond op.