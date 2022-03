J.K. Rowling belooft donaties voor oorlogsslachtoffers uit Oekraïne tot een bedrag van 1 miljoen pond (ruim 1,2 miljoen euro) te gaan verdubbelen. De Harry Potter-auteur doet dit bij donaties die aan de organisatie Lumos worden gedaan.

Lumos werd in 2005 opgericht om "de systematische institutionalisering van kinderen te beëindigen". Rowling is medeoprichter van de stichting die onder meer actief is in de regio Zjytomyr, ten westen van de Oekraïense hoofdstad Kiev. In dit gebied zaten voor de Russische invasie al ruim vijftienhonderd kinderen vast in weeshuizen.

Met de donaties regelt Lumos voedsel-, hygiëne- en medische pakketten. Ook ondersteunt de organisatie families en pleegouders die voor ontheemde en getraumatiseerde kinderen zorgen.