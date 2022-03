De Hermitage in Amsterdam verbreekt zijn relatie met het staatsmuseum Hermitage in Rusland, laat het museum donderdag in een verklaring weten.

Het museum zegt dat zij zich lang afzijdig hebben gehouden van de politieke ontwikkelingen "in het Rusland van Poetin".

"De recente aanval van Rusland op Oekraïne maakt deze afzijdigheid niet langer houdbaar. Bestuur en Raad van Toezicht hebben besloten de banden met het State Hermitage Museum te verbreken."

Het besluit is niet makkelijk geweest. "De afgelopen decennia is op een harmonieuze manier met de Russische collega’s samengewerkt. Verschillen van opvatting bleken altijd overbrugbaar. Het heeft geleid tot prachtige, goed bezochte tentoonstellingen in Amsterdam", aldus het museum.

Met de inval in Oekraïne is er een grens overschreden. "Oorlog maakt alles kapot. Zo ook dertig jaar samenwerking. De Hermitage Amsterdam heeft op dit moment geen andere keuze. Zoals iedereen hopen ook wij op vrede. En op veranderingen in de toekomst in Rusland waardoor we de banden met de Hermitage Sint-Petersburg kunnen herstellen."

De tentoonstelling Russische avant-garde | Revolutie in de kunst, sinds eind januari in het museum te zien, is tot nader order gesloten.

Amsterdam Museum zet streep door tijdelijke verhuizing naar Hermitage

Woensdagavond werd bekend dat het Amsterdam Museum, dat wegens verbouwing tijdelijk zou exposeren in De Hermitage, voorlopig een streep zet door deze samenwerking. Het is nog niet bekend of dit besluit na het nieuws over De Hermitage wordt herzien.

De Hermitage zei eerder in een bericht op Facebook "ontzet" te zijn over de Russische inval in Oekraïne. "We veroordelen deze ten zeerste", schreef het museum op zijn Facebook-pagina. Ook zei de Hermitage zich te herkennen "in de verklaringen van de Nederlandse regering".