De Hermitage in Amsterdam verbreekt zijn relatie met het Russische staatsmuseum Hermitage, laat het museum donderdag in een verklaring weten.

Het museum zegt dat het zich lang afzijdig heeft gehouden van de politieke ontwikkelingen "in het Rusland van Poetin". "De recente aanval van Rusland op Oekraïne maakt deze afzijdigheid niet langer houdbaar. Het bestuur en de raad van toezicht hebben besloten de banden met het State Hermitage Museum in Sint-Petersburg te verbreken."

Het besluit is niet makkelijk geweest, aldus het museum. "De afgelopen decennia is op een harmonieuze manier met de Russische collega's samengewerkt. Verschillen van opvatting bleken altijd overbrugbaar. Het heeft geleid tot prachtige, goed bezochte tentoonstellingen in Amsterdam."

Met de inval in Oekraïne is echter een grens overschreden. "Oorlog maakt alles kapot. Zo ook dertig jaar samenwerking. De Hermitage Amsterdam heeft op dit moment geen andere keuze. Zoals iedereen hopen ook wij op vrede. En op veranderingen in Rusland in de toekomst, waardoor we de banden met de Hermitage Sint-Petersburg kunnen herstellen."

De tentoonstelling Russische avant-garde | Revolutie in de kunst, die sinds eind januari in het museum te zien was, is tot nader order gesloten.

Directeur in Sint-Petersburg onderhoudt nauwe banden met Poetin

Op uitnodiging van Poetin schreef de directeur van de Hermitage in Sint-Petersburg Mikhail Piotrovsky in 2020 mee aan de nieuwe grondwet van Rusland. "Poetin is mijn man", zei Piotrovsky tegen The Art Newspaper.

In september vorig jaar voerde de museumdirecteur tijdens de parlementsverkiezingen in Sint-Petersburg de lijst aan van Poetins partij Verenigd Rusland. In Rusland komt het vaker voor dat sporters, acteurs of andere bekende Russen voor Poetin de lijst aanvoeren, zonder dat ze daadwerkelijk het parlement in gaan. Dat was ook bij Piotrovsky het geval.

Na de bezetting van de Krim in 2014 gaf de Hermitage opdracht tot opgravingen in dat gebied. In strijd met internationale verdragen werden opgegraven schatten overgebracht naar Rusland. Ook is de Hermitage in opdracht van Poetin betrokken bij de inrichting van een museum op de Krim.

In dat museum moest onder meer het zogenaamde 'Krim-goud' tentoongesteld worden. Die goudschat was vlak voor de annexatie van de Krim in 2014 te zien in het Allard Pierson museum in Amsterdam. Rusland en Oekraïne voerden een jarenlange strijd bij de Nederlandse rechter over de vraag wie de eigenaar was. Oekraïne won deze rechtszaak, maar Piotrovsky blijft vinden dat het goud op de Krim thuishoort.

Piotrovsky werd in de Russische media geïnterviewd over de nieuwe situatie die is ontstaan na de inval in Oekraïne. Hij sprak met geen woord over de gewelddadigheden. Wel hoopte hij dat ondanks de opgelopen spanningen zijn museum een brugfunctie kan blijven vervullen. In een brief aan de vrienden van de Hermitage pleitte hij afgelopen week nog voor "dialoog in plaats van waanzin", aldus Het Parool.

Amsterdam Museum haalt streep door tijdelijke verhuizing naar Hermitage

Woensdagavond werd bekend dat het Amsterdam Museum, dat wegens verbouwing tijdelijk zou exposeren in de Hermitage, voorlopig een streep door deze samenwerking haalt. Het is nog niet bekend of dit besluit na het nieuws over de Hermitage wordt herzien.

De Hermitage zei eerder in een bericht op Facebook "ontzet" te zijn over de Russische inval in Oekraïne. "We veroordelen deze ten zeerste", schreef het museum op zijn Facebook-pagina. Ook zei de Hermitage zich te herkennen "in de verklaringen van de Nederlandse regering".