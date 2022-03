Het Amsterdam Museum haalt vanwege de oorlog in Oekraïne voorlopig een streep door de opening van zijn tijdelijke onderkomen in de Hermitage (foto). Het museum vindt de Russische banden van de Hermitage bovendien "te onduidelijk", zegt directeur Judikje Kiers in een verklaring.

De Hermitage Amsterdam toont kunst uit de collectie van het Russische staatsmuseum in Sint-Petersburg, dat een van de grootste musea ter wereld is. De collectie van het Amsterdam Museum verhuist vanwege een verbouwing tijdelijk naar een vleugel van het gebouw.

De opening van dit tijdelijke onderkomen zou zaterdag plaatsvinden, maar het Amsterdam Museum vindt dat nu niet gepast. "Ook omdat er in het hele land acties plaatsvinden voor Oekraïne", zegt directeur Kiers. De deuren van de nieuwe vleugel blijven daarom "tot nader order" gesloten. Een woordvoerder laat aan NU.nl weten dat momenteel geen alternatieve locatie wordt gezocht.

"Daarnaast zijn de banden van de Hermitage Amsterdam met Rusland onmiskenbaar aanwezig en voor ons te onduidelijk", verklaart Kiers het besluit. "De Hermitage heeft onze ongerustheid daaromtrent niet weg kunnen nemen. Dat is voor ons ook aanleiding om de openstelling en opening van de Amsterdam Museum-vleugel in het Hermitage-gebouw op dit moment op te schorten."

De Hermitage zei eerder in een bericht op Facebook "ontzet" te zijn over de Russische inval in Oekraïne. "We veroordelen deze ten zeerste", schreef het museum op zijn Facebook-pagina. Ook zei de Hermitage zich te herkennen "in de verklaringen van de Nederlandse regering".