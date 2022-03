Twee werken van de Britse kunstenaar Banksy zijn woensdag voor miljoenen euro's verkocht door het Londense veilinghuis Sotheby's. De kunstwerken waren van Robbie Williams.

Het schilderij Vandalized Oil, een olieverfschilderij van een landschap waarboven legerhelikopters vliegen, leverde bijna 5,3 miljoen euro op. Sotheby's beschreef het als een werk met een "antioorlogsboodschap" van de kunstenaar. Het andere werk, Girl with Balloon, is geveild voor voor ruim 3,3 miljoen euro.

Een van de exemplaren van het wereldberoemde Girl with Balloon werd in 2018 deels door een versnipperaar gehaald. Dat aangetaste werk, met de nieuwe titel Love is in the Bin, leverde vorig jaar 22 miljoen euro op. Veilinghuis Sotheby's sprak toen van een record.

Williams zei eerder dat hij werk van Banksy verzamelt vanwege de drie onderwerpen die daarin worden gecombineerd: "Hiphopcultuur, stoutheid en comedy". De zanger zei dat hij de kunstwerken heeft verkocht om een eigen "kunstproject" te financieren en om ruimte vrij te maken om weer nieuwe kunst te kopen.