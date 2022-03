Er is aangifte gedaan tegen Sonja Bakker omdat de kookboekenschrijfster volgens Foodsisters plagiaat zou hebben gepleegd. Advocaat Carlo Liefting neemt nu op eigen initiatief juridische stappen, meldt RTL Boulevard.

Liefting hoopt dat de officier van justitie de aangifte in behandeling neemt. De dorpsgenoot van de 47-jarige Bakker in Bergen zegt zich eraan te ergeren dat ze "hiermee wegkomt". "Dit kan zo niet langer."



De advocaat doet de aangifte nu Bakker opnieuw plagiaat zou hebben gepleegd. Ze zou recepten, foto's en teksten van anderen gebruiken. Janneke en Amande Koeman van het platform Foodsisters delen bewijzen ervan met NU.nl. De zussen hebben Bakker via een advocaat om een rectificatie gevraagd, maar daar is geen gehoor aan gegeven.

Eerder al bleken diverse recepten in Bakkers boeken en op sociale media afkomstig van andere kanalen. De voedingsconsulent besloot daarop te stoppen met het schrijven van boeken en zich te concentreren op het begeleiden van mensen. In november 2021 kwam ze daarop terug: net voor Kerstmis kwam ze met een groentekookboek.