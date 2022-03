Sonja Bakker zou opnieuw recepten, foto's en teksten van andere receptenmakers gebruiken. Janneke en Amande Koeman van het platform Foodsisters delen bewijzen van plagiaat met NU.nl na berichtgeving van Superguide. De zussen hebben Bakker via een advocaat om een rectificatie gevraagd, maar daar is geen gehoor aan gegeven.

Op bewijsstukken is te zien dat Bakker op sociale media foto's deelt die de Foodsisters eerder gebruikten in hun boek en programma. Bakker gebruikt daarnaast ongeveer dezelfde bewoordingen en dezelfde opbouw van de recepten.

De gezusters Koeman delen op Foodsisters recepten en programma's met hun volgers. De twee zussen hebben middels een advocaat aan Bakker gevraagd haar klanten te informeren over het plagiaat, maar de kookboekenauteur wilde daar volgens de Foodsisters niet aan meewerken.

"Een vergoeding van de door ons geleden schade, het gebruik van de foto's en advocaatkosten werden (door Bakker, red.) enkel gekoppeld aan voorwaarden zoals verplichte geheimhouding", laat Janneke Koeman aan NU.nl weten.

NU.nl heeft Bakker benaderd voor een reactie.

Het is niet de eerste keer dat Bakker zich schuldig maakt aan plagiaat: diverse recepten in haar boeken en op sociale media bleken afkomstig van andere kanalen. De voedingsconsulent besloot daarop te stoppen met het schrijven van boeken en zich te willen concentreren op het begeleiden van mensen. In november 2021 kwam ze daarop terug: net voor Kerstmis kwam ze met een groentekookboek.