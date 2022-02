Het schilderij Bild mit Häusern van Wassily Kandinsky is maandagochtend overhandigd aan de erfgenamen. Zij voerden negen jaar lang een strijd met de gemeente Amsterdam om het werk terug te krijgen.

De overdracht vond plaats in bijzijn van wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur), James Palmer (oprichter van de Mondex Corporation) namens de erven en Rein Wolfs (directeur Stedelijk Museum).

Het werk is dus niet meer in het Stedelijk Museum te zien. "Dit afscheid markeert een belangrijk moment in de Nederlandse restitutiepolitiek, volgend op de aanbevelingen van de commissie-Kohnstamm (de commissie die aanbeveelt dat Nederland zich moet inspannen voor de teruggave van door nazi's geroofde kunst, red.)", aldus Wolfs.

"Tegelijkertijd is het voor het museum ook een afscheid met weemoed, omdat het schilderij een zo belangrijke schakel in onze historisch gegroeide collectie was, geliefd bij onze bezoekers."