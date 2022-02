Een deel van het personeel van beeldendekunstmuseum De Fundatie, met vestigingen in Zwolle en Heino, zegt dat directeur Ralph Keuning (foto) een angstcultuur creëert. Dat blijkt uit verhalen van (oud-)medewerkers die worden gedeeld met RTV Oost. Er zou worden gewerkt aan het herstel van de verhoudingen, maar het liefst zien ze dat Keuning vertrekt.

In 2020 bleek uit een intern personeelsonderzoek dat veel mensen moeite hadden met het beleid en gedrag van Keuning. Een externe onderzoeker concludeerde eind 2021 dat "de spanning in de organisatie sterk is toegenomen door de wijze van communiceren van de directeur-bestuurder, die als sterk directief en vaak ook confronterend wordt ervaren".

"Het is iemand die toch wel narcistisch zijn mening doordrukt", laat een anonieme oud-medewerker weten. "Zijn wil is wet en als je daartegenin gaat maakt hij het al snel persoonlijk."

Een personeelslid vertelt dat Keuning "zich al jaren zo gedraagt". "Als hij het eenmaal op je gemunt heeft, dan valt het niet mee. Hij breekt je bij de benen af."

Keuning vooralsnog niet op non-actief

Roger van Boxtel, werkzaam als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Fundatie, zegt deze verhalen te kennen. Hij ontkent dat een meerderheid van het personeel Keuning het liefst ziet vertrekken. Wel zegt hij dat er "heel voorzichtig" wordt gewerkt aan het herstel van goede verhoudingen". "Stapje voor stapje werken we daaraan. We zijn druk met healing onderling. De Fundatie moet een veilige plek om te werken zijn."

Op vragen van RTV Oost wil Keuning niet reageren. Twee weken geleden werd een tweede directeur aangesteld, maar Keuning is niet op non-actief gesteld, ondanks dat dit wel werd aanbevolen door de externe onderzoekers.