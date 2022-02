Britney Spears brengt haar memoires uit, meldt onder meer CNN. De zangeres, die afgelopen jaar hoorde dat ze niet meer onder curatele staat van haar vader, zou recentelijk een contract hebben getekend bij een boekenuitgeverij.

Naar verluidt zou Spears minstens 15 miljoen dollar (ruim 13 miljoen euro) krijgen voor het schrijven van de biografie.

De woordvoerder van de Baby One More Time-zangeres heeft het nieuws nog niet bevestigd. Ook Spears zelf heeft het nog niet gemeld op haar sociale media.

De veertigjarige Spears stond bijna veertien jaar lang onder curatele van haar vader. In 2021 verklaarde de zangeres in een emotionele getuigenis dat ze al heel lang onder de curatele uit wilde, maar nooit die kans kreeg. De rechter gaf haar toen toestemming om een eigen advocaat in de arm te nemen, waarna het toezicht in november per direct werd beëindigd.