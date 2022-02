Eigenlijk wilde Joop van den Ende het zelf maken als artiest, maar hij ontdekte al snel dat zijn hart ligt bij alle zaken die zich achter de schermen van het (musical)theater afspelen. De musicalproducent, die vandaag tachtig wordt, zorgde in de jaren negentig voor de komst van succesproducties als Les Misérables en The Phantom of the Opera en haalde later onder andere Hij Gelooft in Mij, Ciske de Rat en The Lion King naar de Nederlandse theaters.

Van den Ende zet zijn eerste stappen in de theaterwereld óp de bühne. Hij voegt zich bij een toneelvereniging voor jongeren en gaat aan de slag als decorbouwer bij de opera. Op zijn zeventiende richt hij zijn eigen cabaretgroep op en hij treedt af en toe op als clown en Batman-imitator.

Van den Ende leert dan ook de toen nog onbekende komiek André van Duin kennen. Als Van Duin een dag ziek is en niet kan optreden, neemt zijn vriend het over. "Overmoedig als ik was, zei ik: ik doe het wel", vertelt Van den Ende in De Standaard. "Nou, dat heb ik geweten. Muisstil bleef het! Ik dacht: zie je wel, ik ben helemaal niks. Zonder nadenken ben ik er toen mee gekapt."

Zo ontdekt hij dat zijn passie niet bij optreden ligt, maar wél bij alles wat achter de schermen gebeurt. Van den Ende richt daarom zelf een theaterbureau op, dat artiesten boekt en ook evenementen organiseert.

Joop van den Ende en zijn vrouw Janine zijn al jaren bevriend met André van Duin. Joop van den Ende en zijn vrouw Janine zijn al jaren bevriend met André van Duin. Foto: BrunoPress

Eerste grote show was revue van Van Duin

Een van de eerste grote shows die hij maakt, is een revue voor Van Duin. Het wordt een enorm succes en Van den Ende vestigt zich definitief als producent. Met de komiek zal hij nog vele populaire shows maken.

Van den Ende richt zich in de jaren tachtig op de televisiewereld en behaalt grote successen met programma's als de Surpriseshow en Ron's Honeymoonquiz. Zijn grote droom, het opzetten van een eigen commerciële zender, komt lastig van de grond. Zodoende besluit Van den Ende zijn geld te investeren in musicals.

In de jaren tachtig is de musical niet populair in Nederland. Tot 1987, als Koninklijk Theater Carré ter gelegenheid van zijn honderdste verjaardag de populaire Broadway-show Cats naar Nederland brengt en de mensen massaal naar Amsterdam komen om de voorstelling te zien.

Aangemoedigd door dit succes wil Van den Ende Nederlandse varianten maken van andere Engelstalige succesvoorstellingen. Dat zijn Cabaret en Sweet Charity, waarin Willem Nijholt en Simone Kleinsma de hoofdrollen vertolken.

Joop van den Ende introduceerde onder andere Ron's Honeymoonquiz. Joop van den Ende introduceerde onder andere Ron's Honeymoonquiz. Foto: ANP

Investeren in eigen theater

Het geld dat Van den Ende verdient met zijn televisieproductiewerk investeert hij in zijn theaterbedrijf. In 1993 besluit hij het vervallen Circustheater voor 23 miljoen gulden te laten herbouwen. Het theater in Scheveningen biedt na de renovatie plek aan musicals die daar voor een langere tijd kunnen spelen. The Phantom of the Opera, met Joke de Kruijf en Henk Poort, is een succes en trekt bijna twee miljoen bezoekers.

In 1998 richt Van den Ende het internationale bedrijf Stage Holding op (in 2005 hernoemd naar Stage Entertainment), dat ook theaters bestiert in onder meer Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Dat alles tegelijkertijd met zijn werk voor de televisie, wat leidt tot een burn-out.

Hij besluit in 1999 een punt achter deze werkzaamheden te zetten en richt zich alleen nog maar op musicals en theater. Onder zijn bewind worden er musicalbewerkingen gemaakt van The Lion King, Saturday Night Fever en Aida, dankzij licentieovereenkomsten met grote producenten als Disney Theatrical Productions en Cameron Mackintosh.

En er worden nieuwe verhalen bedacht, zoals De Drie Musketiers, Hij Gelooft in Mij en Petticoat (speciaal geschreven voor Chantal Janzen, een van de musicalsterren die regelmatig haar opwachting maakt in een Van den Ende-show).

"Er is heel veel theater waar het alleen om vorm en effect draait, maar ik wil bij het verhaal beginnen", zegt Van den Ende in het boek Koopman in illusies: 30 jaar Joop van den Ende Theaterproducties. "Als dat niks is, hoeft het voor mij niet. Theater moet verantwoord zijn en moet kloppen, dat zit altijd in m'n achterhoofd."

Musicals over Tina Turner en met Whoopi Goldberg

In 2007 gaat Van den Ende een internationale samenwerking aan met Whoopi Goldberg. Samen produceren ze een musicalversie van Sister Act, de film waarin Goldberg een van de hoofdrollen speelde. De show is onder meer te zien in Londen, New York en het Circustheater in Scheveningen.

De musical TINA over Tina Turner, die Van den Ende samen met de zangeres ontwikkelt, is de laatste waaraan hij als producent meewerkt. Het is ook een van de musicals die wordt gemaakt na de overname van Albert Verlinde Entertainment. In november 2018 wordt Stage Entertainment overgenomen door het Amerikaanse mediabedrijf Advance Publications, maar Van den Ende blijft wel aan als adviseur.

Het coronavirus gooit echter roet in het uitoefenen van die rol, als de theaters begin 2020 moeten sluiten. "Ik was verlamd door onzekerheid, tegen het depressieve aan", vertelt Van den Ende in Volle Zalen. "Ik sloot me in mezelf op en dan ben ik bijna ook onbereikbaar voor Janine (zijn echtgenote, red.)."

Van den Ende zegt dat de musical Diana & Zonen hem door de begintijd van de coronapandemie heeft geholpen. Zijn dochter Iris, die de musical produceert en dus in de voetsporen treedt van haar vader, vraagt hem vanwege haar zwangerschap in een adviserende rol bij de productie betrokken te zijn.

Hoewel hij woensdag tachtig kaarsjes uitblaast, denkt Van den Ende er nog niet aan om te genieten van zijn pensioen. Een bestemming voor (een deel van) zijn erfenis is al bepaald: hij wil dat dat geld gestoken wordt in het mogelijk maken van theater voor een breder publiek, dus ook mensen die wat minder te besteden hebben.