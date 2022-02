Acteur Elliot Page werkt aan een autobiografie. Het boek gaat Pageboy heten en moet in 2023 verschijnen.

In zijn boek vertelt de 34-jarige acteur onder meer over zijn filmcarrière en zijn leven als trans man, laat uitgeverij Flatiron Books aan Amerikaanse media weten.

"De memoires gaan dieper in op Pages relatie met zijn lichaam, zijn ervaringen als een van de beroemdste transgenders ter wereld, en gaan over geestelijke gezondheid, aanranding, liefde, relaties, seks en de beerput die Hollywood kan zijn", aldus de uitgeverij.

Page is onder meer bekend van de films Juno en Inception. Daarnaast speelt de acteur in de Netflix-serie The Umbrella Academy.