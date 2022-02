De musicals Aladdin, Hij Gelooft in Mij, Tina en Titanic gaan vrijdagavond niet door. De producenten laten weten dat ze de shows annuleren vanwege storm Eunice.

"Vanwege veiligheid met betrekking tot de aangekondigde storm in combinatie met de nog steeds geldende quarantainemaatregelen, zijn wij helaas genoodzaakt de voorstellingen van vanavond te annuleren", meldt Stage over de drie eerstgenoemde voorstellingen. Tickethouders krijgen bericht om kosteloos om te boeken naar een andere datum.

Voor de kustprovincies en het Waddengebied is code rood afgekondigd en voor de andere provincies, met uitzondering van Limburg, is code oranje van kracht. Overal in Nederland zijn maatregelen genomen. Zo rijden er vanaf 14.00 uur geen treinen meer en zijn strandtenten gestut met zandzakken om schade te voorkomen.