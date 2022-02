Richard Groenendijk zou donderdagavond na twee jaar weer in het theater staan, maar is positief getest op het coronavirus. De cabaretier moet daarom de eerste show van zijn tour, die zou plaatsvinden in Maastricht, afzeggen.

"Twee jaar lang niets aan de hand en nu positief getest op corona", schrijft Groenendijk op Instagram.

"Een dág voordat mijn tournee eindelijk hervat zou worden. De voorstelling in Maastricht kan dus alsnog niet doorgaan", vervolgt hij. "Ik vind het voor iedereen die kaarten heeft echt vreselijk, maar ik kan d'r ook niks aan doen. Als het goed is, wordt de tournee nu hervat vanaf volgende week woensdag in Delft."

In een video laat Groenendijk weten slechts milde klachten te hebben. Hij hoopt daarom dat hij slechts vijf dagen in isolatie hoeft te blijven.