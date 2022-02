Madame Tussauds heeft besloten het wassen beeld van Lil Kleine te verwijderen na zijn veroordeling van afgelopen vrijdag en de beelden van de mishandeling van zijn vriendin Jaimie Vaes van afgelopen weekend. Dat laat het museum dinsdag aan NU.nl weten.

Eind 2019 kreeg de rapper zijn eigen wassen beeld in het museum in Amsterdam. Naar aanleiding van feedback van bezoekers is nu besloten het beeld te verwijderen uit de collectie.

"We luisteren altijd naar de feedback van onze gasten omdat zij uiteindelijk bepalen wie er binnen de attractie komen te staan. Na intern overleg hebben we besloten om aan deze verzoeken te voldoen", aldus een woordvoerder tegenover NU.nl.

Jorik Scholten is niet de eerste van wie het wassen beeld recent is verwijderd. Het museum besloot eerder ook al Marco Borsato uit de collectie te halen, na een aanklacht wegens seksueel wangedrag.