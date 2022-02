De première van de Hazes-musical Hij Gelooft in Mij vindt op zondag 27 februari plaats in Theater Orpheus in Apeldoorn, heeft producent Stage Entertainment vrijdag bekendgemaakt.

De voorstelling zou afgelopen week de première beleven in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam, maar omdat drie van de zeven hoofdrolspelers besmet waren met het coronavirus moest de show worden afgelast. Deze première wordt nu dus ingehaald in Apeldoorn.

Hij Gelooft in Mij gaat over het leven van volkszanger André Hazes senior, zijn relatie met zijn echtgenoot Rachel en de liefde voor zijn stad Amsterdam. De twee hoofdrollen worden gespeeld door Martijn Fischer en Roosmarijn Luyten. Verder zijn ook Annick Boer, Rutger de Bekker en Dick Cohen in de voorstelling te zien.

De tournee van Hij Gelooft in Mij duurt tot begin augustus. Het stuk zal in vrijwel alle grote theaters van Nederland te zien zijn. De laatste voorstelling zal wel plaatsvinden in Carré, op 7 augustus.