Zanger Blaudzun en het Scapino Ballet maken dit najaar een speciale voorstelling om het 135-jarige jubileum van Koninklijk Theater Carré te vieren.

De show brengt met dans, theater, circus en livemuziek een hommage aan Oscar Carré, de grondlegger van het Amsterdamse theater.

De voorstelling, getiteld OSCAR, gaat op 8 september in première en is te zien in de pisteopstelling van Carré. In de piste maakte Carré in het verleden vele circus- en paardenshows. Blaudzun en het Scapino Ballet voeren OSCAR tot 25 september achttien keer op.

Het Scapino Ballet heeft ervaring met de piste van Carré. Het oudste professionele dansgezelschap van Nederland danste hier in 2016 negenmaal de voorstelling TING!.