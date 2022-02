Het gebruik van de term 'bersiap' (sta paraat) is niet strafbaar. Tegen het gebruik van het woord in een tentoonstelling in het Rijksmuseum was twee keer aangifte gedaan, maar de klachten zijn door het Openbaar Ministerie (OM) geseponeerd. De term valt volgens het OM onder de vrijheid van meningsuiting en het gebruik ervan is daarom niet strafbaar.

De Federatie Indische Nederlanders (FIN) en het Komite Utang Kehormatan Belanda (Stichting Comité Nederlandse Ereschulden) hadden vorige maand aangifte gedaan van discriminatie en groepsbelediging. De aangiftes waren gericht tegen een Indonesische gastcurator van de tentoonstelling en tegen het Rijksmuseum, de directeur en een curator van het museum.

Het woord 'bersiap' werd tijdens de periode na de Japanse bezetting van het toenmalige Nederlands-Indië als strijdkreet gebruikt door Indonesische vrijheidsstrijders.

Volgens justitie is het gebruik van de term echter niet strafbaar. "Het begrip bevat naar oordeel van het OM geen negatieve conclusies over Indonesiërs als groep wegens hun ras. De term duidt wel historische gebeurtenissen aan. Daarnaast is de uitlating gedaan in het kader van een maatschappelijk debat."

Het OM schrijft in de sepotbrieven aan de aangevers: "Het strafproces is niet bedoeld voor het beslechten van een debat over historische gebeurtenissen."

In antwoord hierop heeft de FIN besloten een artikel 12-procedure te starten tegen gastcurator Bonnie Triyana, die in een interview liet weten niets van de term te moeten hebben. Daarmee ontkent hij volgens de FIN de ellende van de mensen die onder de genoemde aanvallen leden. Een artikel 12-procedure kan gestart worden als iemand het niet eens is met het besluit van de officier van justitie. Het gerechtshof buigt zich mogelijk dan opnieuw over de aangifte.

De tentoonstelling Revolusi! Indonesië onafhankelijk wordt op 11 februari in het Rijksmuseum geopend.