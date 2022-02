De nieuwe editie van de Dikke Van Dale, die op 22 maart verschijnt, bevat 979 nieuwe Engelse trefwoorden. Dat is ongeveer 10 procent van het totale aantal nieuwe woorden dat in het woordenboek wordt opgenomen.

Onder de nieuwe Engelse toevoegingen bevinden zich woorden als influencer, airfryer, COVID-19, bodyshaming en big tech.

In de zestiende editie van de Dikke Van Dale zijn ook woorden opgenomen uit onder meer het Chinees, Italiaans, Marokkaans, Spaans en Turks.

Eerder werd al bekend dat er ook veel woorden worden toegevoegd die te maken hebben met actuele onderwerpen zoals klimaat, inclusiviteit of sociale media. Ook coronagerelateerde woorden worden aan de Van Dale toegevoegd, zoals anderhalvemetersamenleving, coronaveilig, knuffelcontact, superverspreider, testsamenleving en viruswappie.

Daarnaast voert de redactie van het woordenboek nog een andere grote verandering door: een groot aantal woorden dat naar mensen verwijst, wordt voor het eerst voorzien van de genderneutrale x, naast de al geïntegreerde m of v voor mannelijk of vrouwelijk. Woorden die duidelijk op het biologische geslacht wijzen, zoals vuilnisman en kraamvrouw, krijgen niet de genderneutrale x.

Ook ruim tienduizend nieuwe uitdrukkingen en spreekwoorden opgenomen

Behalve nieuwe woorden staan er ook ruim tienduizend nieuwe uitdrukkingen, spreekwoorden en vaste verbindingen in de drie dikke boeken. De definitie van elk woord is gemoderniseerd. Volgens de uitgever laten de vele nieuwe woorden en toepassingen zien dat de taal mee verandert met de samenleving. In de nieuwe Dikke Van Dale zijn geen woorden geschrapt.

De tot nu toe laatste editie van de Dikke Van Dale dateert van 2015. Johan Hendrik van Dale uit het Zeeuws-Vlaamse Sluis verbond 150 jaar geleden zijn naam aan het woordenboek. Hij had een eerder woordenboek herzien en enorm uitgebreid.