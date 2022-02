De musical Soldaat van Oranje is verlengd tot eind juni. Maandag werden de maanden mei en juni toegevoegd aan het huidige voorstellingsschema. De show is momenteel echter niet te zien wegens de geldende coronamaatregelen.

Een woordvoerder van de langlopende musicalproductie laat aan NU.nl weten dat de eindtijd van 22.00 uur in de weg zit. Theaters moeten namelijk op dat tijdstip hun deuren sluiten.

Soldaat van Oranje duurt 3,5 uur en de voorstelling zou dan al om 18.00 uur moeten beginnen. Dat is voor het publiek een te grote drempel, stelt de woordvoerder.

Ook matinees op woensdag en in het weekend zijn geen optie. "Daarmee komen we met de huidige compensatieregeling bij lange na niet uit de kosten", zegt de woordvoerder. "Ook het risico op besmettingen van medewerkers en het daarom niet mogen spelen is (te) hoog."

De première van Hij Gelooft in Mij, die eigenlijk afgelopen zondag zou plaatsvinden, werd geannuleerd vanwege drie coronabesmettingen onder de hoofdrolspelers. Er wordt een andere datum gezocht voor de landelijke première.

Soldaat van Oranje is sinds eind 2010 te zien in de TheaterHangaar in Katwijk. Sinds de première zagen meer dan drie miljoen mensen de voorstelling. Soldaat van Oranje won de Musical Award Publieksprijs voor de beste van oorsprong Nederlandse musical ooit. Kaarten voor de shows van 9 maart tot en met 30 juni zijn nu te koop.