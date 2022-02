Journalist Natascha van Weezel werkt aan een boek over haar overleden vader Max. Dat zei ze zondag in een interview op NPO Radio 1.

"Ik weet niet of ik het een biografie kan noemen. Maar het wordt een boek over wie mijn vader was, zowel professioneel als persoonlijk", vertelt Van Weezel tegen presentator Özcan Akyol.

Het plan kwam van haar vader. "Hij had heel graag nog zijn eigen 'Haagse memoires' willen schrijven, maar daar had hij nooit de tijd voor gevonden. Ik vroeg: wil je dat ik het doe? Ik voorvoelde dat hij dat eigenlijk wilde vragen."

Voor Max van Weezels dood voerde zijn dochter dertig gesprekken met hem. Die gaan de basis van het boek vormen. De gesprekken waren erg waardevol voor haar, vertelt ze. "De laatste twee gesprekken gingen niet door, toen was hij te ziek. Maar het waren prachtige ontmoetingen over het leven en de opvoeding. Ik heb hem daardoor veel beter leren kennen."

Natascha van Weezel is er nog niet aan toe de gesprekken allemaal terug te luisteren en kan daarom niet zeggen wanneer het boek verschijnt. "Mijn uitgever is geduldig. Die zegt: je voelt wel wanneer je er aan toe bent, ga eerst maar iets anders doen."

Max van Weezel overleed in april 2019 op 67-jarige leeftijd. Hij werkte voor Vrij Nederland en NPO Radio 1.