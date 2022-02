Het Mauritshuis in Den Haag opent donderdag 10 februari een expositie van zeventiende-eeuwse schilderijen, waarvan een derde door vrouwen is geschilderd. Het zijn allemaal bloemstillevens, een genre waarin vrouwen destijds erg succesvol waren. Volgens het Mauritshuis belandde hun werk zelfs in adellijke en vorstelijke collecties, onder andere die van Lodewijk XIV en koning-stadhouder Willem III.

Toch zijn de namen van de vrouwelijke kunstenaars vaak amper meer bekend. Daar wil de Haagse kunsttempel nu verandering in brengen met de tentoonstelling In Volle Bloei, waarmee de viering van zijn tweehonderdjarig bestaan begint.

Werk van onder meer Rachel Ruysch, Maria van Oosterwijck, Judith Leyster, Clara Peeters, Michaelina Wautier en Maria Sibylla Merian is straks te zien in het museum aan de Hofvijver.

"Na hun dood raakten ze vaak in de vergetelheid of werden hun werken aan mannelijke collega's toegeschreven; het was toch onmogelijk dat een vrouw zó mooi kon schilderen?", aldus het Mauritshuis. Ook zette in meerdere gevallen een man later zijn naam op door vrouwen geschilderde kunstwerken.

De beroemdste en succesvolste schilderes is waarschijnlijk Rachel Ruysch (1664-1750). Haar Vaas met bloemen uit 1700 is volgens het museum extra bijzonder omdat in dit boeket de bloemen al verwelken. Volgens het Mauritshuis overtrof Ruysch overtrof haar eveneens schilderende echtgenoot.

Niet alleen kustenaars, ook onderzoekers

Bij de expositie is ook werk te zien van vrouwen die niet alleen schilderden, maar ook onderzoeker waren. Daaronder valt ook Maria Sibylla Merian (1647-1717), die botanische tekeningen en belangrijke natuurwetenschappelijke publicaties naliet.

Een andere vrouwelijke schilder van wie werk in het Mauritshuis te zien is, is de Amsterdamse Agnes Block (1629-1704). In 1687 presteerde ze het om een ananas te kweken, volgens het Mauritshuis de eerste in Europa. Een afbeelding daarvan is in de expositie opgenomen.

Block nodigde botanische kunstenaars uit om alle planten en bloemen in haar tuin van haar buitenhuis aan de Vecht vast te leggen, onder wie Alida Withoos, Maria Moninckx en Merian. Ook hun werk is opgenomen in de expositie.